Вице-президент США заявил, что российское «вмешательство» меркнет на фоне действий Китая

Вице-президент США Майк Пенс считает, что «действия» России в отношении США «меркнут на фоне того, что делает Китай».

Кроме того, он обвинил Пекин во вмешательстве в промежуточные выборы США, которые пройдут в 2018 году.

«Как недавно сказал мне высокопоставленный сотрудник нашей разведывательной службы, то, что делают русские, меркнет на фоне того, что делает Китай по всей стране», - цитирует речь американского вице-президента агентство Bloomberg.

Пенс добавил, что Китай отправил в страну «скрытых агентов», а также внедрил свою пропагандистскую политику для того, что изменить восприятие КНР жителями США.

Помимо этого, по словам политика, Пекин в своих интересах собирается использовать любые разногласия между американскими федеральными и местными властями.

Пенс также обратил внимание на инцидент, произошедший в Южно-Китайском море, когда американский эсминец USS Decatur вошел в воды, прилегающие к созданным КНР островам. После чего Китай потребовал немедленно прекратить провокационные действия американского флота.

Как сообщили американские СМИ, эсминец прошел в непосредственной близости от созданных КНР искусственных островов в рамках операции «по обеспечению свободы навигации».