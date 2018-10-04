Глава Росгвардии лично уговорил угрожавшего устроить взрыв возле Кремля сдаться

Накануне, 3 октября, на Васильевский спуск приехал водитель на автомобиле Gelandewagen, заявивший сотрудникам полиции, что в его машине находится газовый баллон, и пригрозивший его взорвать. Территория площади была оцеплена, а спустя некотое время в результате переговоров мужчина сдался.

Как выяснилось, не совершать опасных и необдуманных действий правонарушителя уговорил лично глава Росгвардии Виктор Золотов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Виктору Васильевичу доложили об этой ситуации и он принял решение поговорить с человеком сам. Подъехал на место, сел к нему в машину, переговорил, успокоил, убедил его сдаться», - цитирует его ТАСС.

Хинштейн уточнил, что правонарушителем оказался приезжий из Владивостока, а в его машине действительно находился баллон с газом.

По словам депутата, Золотов вместе с правонарушителем вместе вышли из машины и вытащили баллон, после чего глава Росгвардии передал ключи от автомобиля сотрудникам ФСО, а мужчину задержали.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и проведении медико-психиатрической экспертизы задержанного.