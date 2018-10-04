Опубликованы кадры с места крушения вертолета в Костромской области

«Звезда» публикует кадры с места крушения вертолета в глухом лесу в Костромской области. Фотографии на месте ЧП сделали сотрудники ГУ МЧС по региону.

Как рассказали в спасательном ведомстве, на борту потерпевшего крушение вечером 3 октября воздушного судна находились три человека. Все они погибли.

Расследованием происшествия занимается следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливается, кому принадлежал упавший вертолет и личности погибших.

Причина, по которой упал вертолет, пока не ясна.