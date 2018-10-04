В район посадки «Союза» выехали поисково-эвакуационные машины

Четыре поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» с наземными группами выехали в район, где должен приземлиться транспортный-пилотируемый корабль «Союз МС-08». Кроме того, военнослужащие будут находиться и в запасных районах посадки. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Посадка «Союза МС-08» запланирована на 14.45 по московскому времени приблизительно в 150 километрах от города Жезказган в Казахстане.

Машины Амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» специально были спроектированы для поиска и эвакуации космонавтов.

Четвертого октября на землю вернутся российский космонавт Олег Артемьев, а также два астронавта NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.