«Роскосмос» подписал контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о подписании контракта на строительство второй очереди космодрома Восточный.

«Государственный контракт на строительство второй пусковой установки ракетного комплекса “Ангара” тяжелого и легкого классов на космодроме Восточный подписан», - написал он на своей странице в микроблоге Twitter.

Рогозин отметил, что объем капитальных вложений будет составлять 38,7 миллиардов рублей. Общая площадь участка стартового комплекса будет занимать 89 гектара земли.

Напомним, первый стартовый комплекс на космодроме Восточный был возведен в период с 2012 по 2016 годы под ракеты «Союз». Первый запуск с комплекса был выполнен 28 апреля 2016 года.

В 2014 году прошел первый запуск ракеты «Ангара», второй пуск с космодрома Плесецк запланирован на 2018 год. Три разных носителя входят в семейство ракет «Ангара»: тяжелая «Ангара-А5», средняя «Ангара-А3» и легкая «Ангара-1.2».