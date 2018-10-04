Басков едва не погиб в холодильнике Аллегровой

Известный певец Николай Басков рассказал изданию «Теленеделя», как чуть не погиб в холодильнике Ирины Аллегровой.

По рассказу Баскова, он приехал на многолюдную вечеринку, которую Аллегрова проводила у себя дома. Он отметил, что артистка очень любит готовить, а ее холодильник представляет собой целую комнату «с уходящими за горизонт полками».

«Я туда вошел, и дверь закрылась», - признался Басков, попросив не спрашивать, что «понесло» его в комнату-холодильник.

Дверь изнутри не открывалась, сотовая связь там отсутствовала, а криков замерзающего артиста никто не слышал. По его словам, лишь спустя полчаса кто-то из гостей заметил его пропажу и во время поисков догадался заглянуть в холодильник.

«Как Ира ругалась на меня - не передать словами», - рассказал артист.

Басков добавил, что этот случай - первое, что он вспоминает, когда видит Ирина Аллегрову, и «холодеет» от мысли, что бы с ним случилось, если бы его тогда не нашли так быстро.