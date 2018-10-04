Смертельный трюк: в Сочи мужчина прыгнул с крыши в бассейн, но промахнулся

На видео попал неудачный прыжок мужчины с крыши одноэтажного здания в бассейн. Инцидент произошел в городе Сочи.

На кадрах ролика видно, как мужчина долго готовится к прыжку, берет разгон и в момент прыжка цепляется за водосток ногой. После этого он падает на плитку, не долетев до бассейна.

По информации портала Sochinews, третьего октября мужчина скончался в больнице.