Смертельный трюк: в Сочи мужчина прыгнул с крыши в бассейн, но промахнулся
Во время прыжка мужчина зацепился ногой за водосток и упал на плитку рядом с бассейном.
Видео: ANATOLIY R1, YouTube
На видео попал неудачный прыжок мужчины с крыши одноэтажного здания в бассейн. Инцидент произошел в городе Сочи.
На кадрах ролика видно, как мужчина долго готовится к прыжку, берет разгон и в момент прыжка цепляется за водосток ногой. После этого он падает на плитку, не долетев до бассейна.
По информации портала Sochinews, третьего октября мужчина скончался в больнице.