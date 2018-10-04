Тихоокеанский флот ВМС США решил напугать Китай

Тихоокеанский флот США проведет «глобальную демонстрацию» своей силы в рамках военных учений в течение одной недели в ноябре. Данные маневры задумываются для того, чтобы напугать Китай и предупредить республику о том, что США в состоянии выявить и отразить военные действия Китая в случае их применения.

В учениях будет задействована авиация, боевые корабли и личный состав ВМС США. По плану, военные корабли и авиация в это время пройдут близи территориальных вод Китая в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, где стоят китайские корабли, сообщает СNN.

При этом, как отмечается в документах Минобороны США, у Соединенных Штатов все же нет намерений вступать в боевые действия с Китаем. Однако официальные американские власти признают, что Китай часто рассматривает подобные военные учения США, как откровенную провокацию.

Накануне были опубликованы аэрофотографические снимки, на которых показано опасное сближение американского эсминца и военного корабля КНР, случившееся в Южно-Китайском море, после того, как USS Decatur без разрешения китайского правительства вошел в воды, прилегающие к островам Наньша (Спратли).