Министр обороны России Сергей Шойгу предложил создать в Сибири крупный финансово-промышленный центр, который поможет развитию регионов за Уралом.

Как он сказал в интервью журналу «Неизвестная Сибирь», такой центр даст мощный импульс развития сибирским и дальневосточным землям.

Шойгу также отметил необходимость продолжения политики развития Сибири и Дальнего Востока, которую начали в царское время, а затем продолжили в советское. Он отметил, что создание такого центра, а также улучшение условий жизни, привлечет в регион людей.

Министр напомнил о том, как в царское время переселяли людей из европейской части России за Урал. В Сибирь люди ехали также участвовать в таких гигинтских проектах, как строительство Транссибирской магистрали и Китайско-Восточной железной дороги. Тогда в Сибирь переехало около пяти миллионов человек.

«Про столыпинские реформы слышали все. Это была масштабная программа: переселенцы получали внушительные ссуды и право на льготный проезд, освобождались от части налогов», – сказал Шойгу.

Министр вспомнил и советские годы, когда проблема решалась поначалу за счет заключенных. А затем предприятия эвакуировали в Сибирь, строили новые заводы и фабрики. Шойгу перечислил, что в то время появились: Красноярский алюминиевый завод, Красноярская, Братская и Саяно-Шушенская электростанции.