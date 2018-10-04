Шойгу рассказал о своем увлечении рисованием

Министр обороны РФ Сергей Шойгу признался, что свое свободное время он часто посвящает рисованию. При этом несколько своих работ он уже подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной.

«Рисую, когда появляется свободная минута. Бывает такое и перед заседанием правительства. Но большим искусством я свои рисунки не считаю», – заявил министр в интервью журналу «Неизвестная Сибирь».

По словам главы Минобороны и Русского географического общества, у Эльвиры Набиуллиной уже накопилась приличная коллекция его рисунков. Ее она оформила в альбом и напечатала в двух экземплярах, один из которых преподнесла самому автору.

«Это такая отдушина, которая не требует дополнительных сил. Ты рисуешь, потому что тебя просто тянет к листу бумаги, потому что этим живешь», - пояснил Шойгу.

Министр также добавил, что увлекаться рисованием он начал еще в детстве в полевых лагерях экспедиций. С помощью карандаша у него появляется возможность выразить свое внутреннее состояние.