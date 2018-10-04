Украинцев-пенсионеров хотят лишить права голоса на выборах

На Украине предложили лишить всех пенсионеров права голоса на выборах всех уровней. Соответствующая петиция была размещена на официальном сайте украинского лидера.

«В связи с массовыми подкупами на выборах пенсионеров (гречкой и т.д.), а также из-за ностальгии людей пожилого возраста по "совку" предлагаю лишать пенсионеров... права голоса на выборах всех уровней», - говорится в петиции.

Автор инициативы пояснил, что пенсионеры за гречку якобы крадут будущее у украинских детей, внуков и ставят под угрозу всю страну, а также «стремление к интеграции в европейское сообщество».

За три дня петицию поддержали уже 54 человека.

Напомним, на Украине весной 2019 года должны состояться президентские выборы. По данным опроса, только 5% украинцев желают видеть Петра Порошенко своим лидером второй раз.