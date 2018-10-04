«Невозвратные» билеты на самолет все-таки можно будет вернуть

Внести поправки в «Воздушный кодекс», предусматривающие возврат так называемых «невозвратных» билетов, намерены в Госдуме. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшее время, пишет «РГ».

Авиакомпании обяжут вернуть деньги за билеты пассажирам, которые вынуждены отказаться от поездки по уважительной причине. Например, в случае болезни или смерти родственника, или задержки рейса перевозчиком более чем на четыре часа.

В этих случаях, пассажир обязан предупредить авиакомпанию через колл-центр или по электронной почте, сообщив причину отмены поездки. А затем в течение 90 дней заказным письмом предоставить перевозчику копии соответствующих документов, подтверждающих эту причину (например, нотариально заверенную копию больничного листа).

И уже после этого в течение 30 дней можно будет рассчитывать на получение денежных средств от авиакомпании в полном размере.