«Танец любви» исполнили фламинго в барнаульском зоопарке: видео

Сотрудники барнаульского зоопарка «Лесная сказка» опубликовали видео забавный танец фламинго, которые издавали необычные звуки.

Птицы в танце кружились, делали «зеркальные» движения, складывая свои длинные шеи в виде сердца.

«Шикарное представление от наших фламинго», - сказано в сообщении зоопарка в Instagram.

Как рассказала зоолог зоопарка Ксения Панчук «АиФ-Алтай», это не мог быть брачным танцем, так как потомство у фламинго появляется весной. По всей видимости, это подготовка к перелету.

При этом она отметила, что в зоопарке до сих пор не знают пол птиц. Они все еще довольно молодые, а розовыми они станут к 3-4 годам.

Первый розовый фламинго появился в зоопарке три года назад – пострадавшую во время перелета птицу нашли на озере Хохлы на Алтае и доставили в «Лесную сказку». Позднее сюда попали еще две заблудившиеся птицы.