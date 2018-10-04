Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Танец любви» исполнили фламинго в барнаульском зоопарке: видео

Василиса Морозова
04:49 04.10.2018
Две грациозные птицы тянулись друг к другу, наклонялись, вытягивали шеи, затем ходили по кругу.
Видео: zoo22.ru, Instagram

Сотрудники барнаульского зоопарка «Лесная сказка» опубликовали видео забавный танец фламинго, которые издавали необычные звуки.

Птицы в танце кружились, делали «зеркальные» движения, складывая свои длинные шеи в виде сердца.

«Шикарное представление от наших фламинго», - сказано в сообщении зоопарка в Instagram.

Как рассказала зоолог зоопарка Ксения Панчук «АиФ-Алтай», это не мог быть брачным танцем, так как потомство у фламинго появляется весной. По всей видимости, это подготовка к перелету.

При этом она отметила, что в зоопарке до сих пор не знают пол птиц. Они все еще довольно молодые, а розовыми они станут к 3-4 годам.

Первый розовый фламинго появился в зоопарке три года назад – пострадавшую во время перелета птицу нашли на озере Хохлы на Алтае и доставили в «Лесную сказку». Позднее сюда попали еще две заблудившиеся птицы.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.10.2018, 21:40
«Северный поток - 2» и ситуация в Сирии: Путин и Курц провели переговоры
Дата04.10.2018, 05:11
Высший пилотаж на МиГ-29: эффектные кадры прямо из кабины пилота
Дата03.10.2018, 15:26
Хацеган, укравший «коня»: за что могли удалить Игоря Акинфеева
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата04.10.2018, 04:09
ВКС РФ провели два успешных запуска ракеты «Сармат»
Дата03.10.2018, 10:37
Колчак Полярный: неизвестный подвиг будущего адмирала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:48 В стране и мире
«Невозвратные» билеты на самолет все-таки можно будет вернуть
04:28 В стране и мире
Киев требует от России «вернуть» 30 тысяч вагонов Украине
02:23 В стране и мире
Оружие было заряжено: украинский капитан рассказал о проходе кораблей в Азовское море
01:36 В стране и мире
В Москве напали на салон красоты фигуристки Сотниковой
23:54 Спорт
Видео
UEFA завел дело против ЦСКА после матча с «Реалом»
События дня
События дня
Умер артист эстрады Роман Карцев
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Noize MC назвал «фарсом» проверку СК его песни «Чайлдфри»
Под Винницей мэра города облили кровью за «Крымский мост»
Ольга Скабеева в прямом эфире назвала эксперта идиотом и попросила уйти
СКР проверит песню Монеточки и Noize MC
Видео
На Украине начальник поезда на ходу выкинула пассажира из состава: видео
Видео
Водитель переехал 14-летнюю школьницу за отказ сесть в машину
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.