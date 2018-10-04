Киев требует от России «вернуть» 30 тысяч вагонов Украине

Украина потребует от России «возвращения» предприятию «Укрзализныця» 30 тысяч вагонов, заявила первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко, сообщает УНИАН.

По ее словам, 85 из этих вагонов были куплены на кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития. Геращенко подчеркнула, что они остались якобы на «оккупированной территории», а долг по ним еще предстоит выплатить.

«Мы также обращаемся в компетентные правоохранительные органы Украины о том, что должны быть возбуждены дела за эти кражи», - добавила она.

Таким образом, украинский депутат заявила, что Киев требует у Москвы «вернуть отнятое».

Тем временем, состояние железнодорожной отрасли на Украине оставляет желать лучшего. В декабре прошлого года на «Укрзализныце» начались массовые увольнения сотрудников.