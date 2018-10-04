Осел с госномерами: необычный транспорт сняли на видео в Алма-Ате

В Интернете появилось забавное видео, на котором житель города Алма-Ата проехался по улице Тимирязева на необычном «транспорте». Молодой человек превратил в свой «автомобиль» осла, прикрепив к животному боковые зеркала и государственный номерной знак.

Парень прокатился по оживленной улице в час пик, при этом, не сложно догадаться, что его «авто» не были страшны никакие пробки. В комментариях в Интернете некоторые казахстанцы оценили находчивость молодого человека и его чувство юмора. Однако другие обратили внимание, что он все же нарушил правила дорожного движения.

Как прокомментировали в Департаменте внутренних дел города, повозки и гужевой транспорт должны двигаться по краю дороги. А молодой человек ехал по левой полосе, предназначенной для автобусов. Теперь наездника разыскивает полиция.