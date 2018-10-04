Названо число жертв селфи за последние шесть лет

Индийские исследователи посчитали, что в мире за последние шесть лет погибло более 250 людей во время попытки сделать селфи.

Как пишет Washington Post, ученые из Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели провели исследование гибели людей при данных обстоятельствах с октября 2011 года по ноябрь 2017 года. Оказалось, что за это время произошло 259 случаев «неудачных фотографий» с летальным исходом.

По данным специалистов, чаще всего люди тонули, погибали в происшествиях, связанных со столкновением с транспортом, либо разбивались, упав с высоты. Больше всего «жертв селфи» оказалось в Индии, за ней следуют граждане России, США и Пакистана.

Как отмечают ученые, среди незадачливых любителей селфи - в основном молодежь – от 10 до 30 лет. Однако специалисты изучили лишь известные случаи, на самом деле жертв может быть гораздо больше.

Индийские ученые предлагают снизить количество происшествий с летальным исходом путем запретов селфи в опасных местах: на крышах зданий, водных объектах, вершинах гор.