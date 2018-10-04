Детям-диабетикам в Башкирии выдавали просроченный инсулин

В Башкирии сразу несколько обеспокоенных мам пожаловались в прессу, что их детям, больным сахарным диабетом, выдавали просроченный инсулин в местной РДКБ.

Родители были в шоке, когда уже после того, как вкололи препарат своим детям, обратили внимание, что его срок годности истек несколько месяцев назад. При этом дата его окончания была преднамеренно стерта или заклеена на упаковках.

«Мы своими руками кололи своим детям яд. Как вообще это понимать? Я не знала, что врачи могут так с нами…», - говорит одна из мам.

Сам тяжелый диагноз, поставленный их детям, уже стал настоящим испытанием для родителей. Но еще один шок они пережили после получения в больнице просроченных медикаментов. А ведь лекарства жизненно важны для маленьких пациентов.

После публикации первой статьи об этом случае, в РДКБ нагрянула проверка, однако к тому времени в больнице уже заменили весь инсулин. При этом, по словам пациентов, врачи всю ночь «сидели и переписывали какие-то бумажки».

Как рассказал главный детский внештатный эндокринолог изданию ProUfu.ru, просроченные препараты не всегда представляют смертельную угрозу. Важно, в каких условиях они хранились и как давно истек срок годности.

Однако вопрос, куда исчезали из больницы хорошие препараты и вместо них появлялись просроченные, остается открытым. Родители намерены искать на него ответ в прокуратуре.