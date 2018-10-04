Оружие было заряжено: украинский капитан рассказал о проходе кораблей в Азовское море

При переходе через Керченский пролив украинские корабль «Донбасс» и буксир «Корец» умышленно пошли на провокацию готовились отражать атаку российской стороны.

Об этом рассказал заместитель начальника штаба морского командования ВМС Украины капитан 1 ранга Дмитрий Коваленко, пишет «Укринформ».

По его словам, украинские экипажи специально нарушили правила и сообщили, что «военный корабль Украины планирует заход в 20-мильную зону для прохода через Керченский пролив в Азовское море», хотя должен был заявить по форме: «Прошу разрешить проход».

«Это такая военно-морская дипломатия… "Планирую" – специально было сказано. Никаких "прошу-прошу". Это было очень важно», – пояснил Коваленко.

Украинский капитан отметил, что обстановка было довольно нервной, однако «от судьбы не убежишь». Поэтому военные были готовы и экипированы, а пулеметы – заряжены.

«Боевые группы, пулеметы – все заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на виду, чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированые, были готовы в любую минуту выбежать», - рассказал Коваленко.

«Донбасс» и «Корец» ВМС Украины прошли 23 сентября под Крымским мостом. Они направлялись в Бердянск для создания новой военно-морской базы. Российская пограничная служба ФСБ сопроводила их прохождение в соответствии с нормами международного права.