Mercedes-Benz отзывает более 1200 автомобилей в России

Российское представительство компании Mercedes-Benz заявило об отзыве 1023 автомобилей типов 166 и 292 данной марки, проданных в России в этом году. Причиной для этого стали брак поршней задних тормозных суппортов, которые могли быть изготовлены не в соответствии со спецификацией.

Помимо них отзываются 234 автомобиля типов 222 и 217, проданных в РФ с 2017 по 2018 год. В них отсутствуют две гайки для фиксации токопроводящих шин внутри блока силовых предохранителей в багажнике.

Владельцев данных авто проинформируют о необходимости произвести ремонт в ближайшем дилерском центре. При этом все ремонтные работы будут произведены бесплатно.