Под Екатеринбургом загорелся монастырь

На территории монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме в Свердловской области произошло возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Предварительная площадь - 70 кв. м, пожар произошел в центральном храме монастыря», - отметили спасатели.

Сообщение о пожаре поступило в 23.35 мск и уже в 00.33 возгорание было локализовано. Ему было присвоен второй ранг.

Как отметили в экстренном ведомстве, в результате инцидента пострадала церковная утварь и кровля. Пострадавших нет, так как в здании никого не было.

В тушении пожара было задействовано 16 единиц техники, а также 65 человек личного состава МЧС РФ по региону.