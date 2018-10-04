Под Екатеринбургом загорелся монастырь
Пожар произошел в центральном храме монастыря на Ганиной Яме, сообщили в МЧС.
Фото: МЧС РФ
Видео: E1.RU, YouTube
На территории монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме в Свердловской области произошло возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Предварительная площадь - 70 кв. м, пожар произошел в центральном храме монастыря», - отметили спасатели.
Сообщение о пожаре поступило в 23.35 мск и уже в 00.33 возгорание было локализовано. Ему было присвоен второй ранг.
Как отметили в экстренном ведомстве, в результате инцидента пострадала церковная утварь и кровля. Пострадавших нет, так как в здании никого не было.
В тушении пожара было задействовано 16 единиц техники, а также 65 человек личного состава МЧС РФ по региону.