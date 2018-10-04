В Москве напали на салон красоты фигуристки Сотниковой

Мужчина, личность которого пока не установлена, совершил ограбление косметического салона на Пресненском валу в Москве, принадлежащего олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой. По данным столичного управления МВД, злоумышленник распылил в салоне газовый баллончик и похитил часть косметической продукции.

Ограбление произошло около 19.00, при этом вору удалось скрыться. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по его розыску.

По словам спортсменки, об ограблении ее салона она узнала от своей мамы.

«Человек зашел в салон, искал меня, потом забрал лаки. Честно говоря, все это очень неприятно - если он сумасшедший, то никто не знает, чего он от меня хотел и что у него в голове», - заявила Сотникова ТАСС.

Кроме этого, фигуристка выразила надежду, что преступника поймают до того, как он попытается еще раз ее найти.

Аделина Сотникова – первая и пока единственная в истории СССР и России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании. Золотую медаль она завоевала на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.