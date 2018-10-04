В Пентагоне прокомментировали передачу российских С-300 Сирии

Пентагон заявил, что передача российских систем ПВО С-300 Сирии была бы безответственным действием.

«Поставлять такие оборонные системы сирийскому режиму — это безответственно», — говорится в заявлении американского министерства обороны.

В ведомстве отметили, что, возможно, «это направлено на предоставление дальнейшего прикрытия низким действиям ее партнеров — Ирана и Сирии».

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу 2 октября сообщил о поставках в Сирию С-300, а также другого оборудования для повышения безопасности российских военных после крушения Ил-20, ответственность за которое Москвы возложила на Тель-Авив.