В США задержан подозреваемый в отправке писем с ядом

Предполагаемый отправитель писем с отравляющим веществом в Пентагон и Белый дом задержан в городе Логан штата Юта. При этом пока ФБР не обнародует имени подозреваемого, пишет Reuters.

Федеральное бюро расследований сообщило западной прессе, что ищет в Логане потенциально опасное химическое вещество, однако предупредило, что угрозы для жизней жителей города не существует.

Напомним, вчера в штаб-квартиру Министерства обороны США, известную, как Пентагон, прислали как минимум две посылки, в которых содержался яд рицин. Отправления с белым порошком предназначались главе Пентагоне Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону.

А в понедельник, 1 октября, такой же конверт с рицином был отправлен и в Белый дом на имя Дональда Трампа.