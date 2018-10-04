Министра обороны Украины не пустили на встречу НАТО

Главу украинского Минобороны Степана Полторака не пустили на встречу глав оборонных ведомств стран НАТО.

Как рассказал замглавы миссии Украины при Альянсе по оборонным вопросам Сергей Мукосий «Европейской правде», Полторак обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой принять участие в министерской встрече в Брюсселе и получил отказ. В письме ему пояснили, почему он не может присутствовать на заседании.

«Главное, что письмо не осталось без ответа», — уверен Мукосий.

Выяснилось, что Венгрия была против присутствия Украины, и с ней в альянсе «ничего не могут сделать», поскольку для решения таких вопросов необходимо единогласие.

«Даже маленькая страна может заблокировать коллективное решение, которые инициируются даже такими союзниками, как США», — отметил он.

Встреча министров проходит 3-4 октября в Брюсселе. Ранее США заявили, что намерены призывать Будапешт не блокировать встречу высокого уровня между Украиной и НАТО после спора по закону образования и инцидентов в Закарпатье с выдачей венгерских паспортов украинцам.