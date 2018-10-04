Путин напомнил Европе о слабости Болгарии из-за «Южного потока»

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет бороться за реализацию проекта «Северный поток-2». На пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, Путин выразил надежду, что европейские страны не проявят слабости, как в свое время сделала Болгария в отношении газопровода «Южный поток».

«Болгарские коллеги уверяли, что будут бороться до конца, так как он соответствует их национальным интересам. Но под давлением извне отказались. Теперь сожалеют. Очень не хотелось бы, чтобы вся Европа выглядела как Болгария, проявила слабость и неспособность защитить свои национальные интересы», - заявил президент.

Путин подчеркнул, что Россия была, есть и всегда будет самым надежным поставщиком газа, отметив рост объема его закупок и падение собственной добычи в Европе. В этом году, по расчетам Путина, Россия продаст в Европу около 200 миллиардов кубометров газа.

В свою очередь Себастьян Курц отметил, что Австрия поддерживает проект «Северный поток-2».