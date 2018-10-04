Солнечная буря с северными сияниями надвигается на Скандинавию

На Землю надвигается мощная солнечная буря, которая вызовет «геомагнитные волнения», а также обеспечит скандинавским странам северные сияния и другие «небесные красоты».

Как пишет британское издание Express, северное сияние, довольно редкое явление, смогут увидеть в Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции уже в ближайшие дни. Эксперты утверждают, что солнечные ветры, выходящие из отверстий светила, достигнут земной атмосферы 4 и 7 октября и принесут с собой как минимум «световое шоу».

Авроры, как называют северные сияние, предсказать нелегко, но, когда такой солнечный ветер попадает в атмосферу Земли, тогда заряженные частицы сталкиваются с газообразными и создают потрясающе красивые небесные явления.

Однако ученые предупреждают, что если мощные потоки солнечного ветра и радиации достигнут Земли, то они могут вывести из строя спутники и энергосистемы.

Кроме того, из-за вспышек на Солнце в октябре, на нашу планету обрушатся магнитные бури, которые принесут дискомфорт метеочувствительным людям. С 7 октября ожидается целая серия электромагнитных бурь различной интенсивности.