В поездах РЖД появятся капсульные места

В компании РЖД задумались о новом подходе к качеству комфорта пассажиров. В течение двух ближайших лет в российских поездах могут появиться новые типы пассажирских вагонов, которые придут на смену плацкартным. Об этом стало известно из сообщения главы РЖД Олега Белозерова.

В новых вагонах появятся так называемые «капсульные места» или «зоны персонального комфорта» для пассажиров.

«У пассажира должно быть индивидуальное пространство. Возможно, пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, под личный комфорт», - заявил Белозеров.

Кроме того, глава РЖД напомнил и о другом проекте: в компании продолжается разработка проекта по двум новым типам пассажирских вагонов повышенного удобства – «2019» и «2020». Они, к примеру, будут оснащены розетками и wi-fi. Кроме того, там будут предусмотрены отсеки для крупногабаритного багажа, регулируемое затемнение окон, зоны отдыха для детей. Новые вагоны придут на смену устаревшим купейным и плацкартным в ближайшие три года.