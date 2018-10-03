В NASA ответили на заявление Роскосмоса о дыре в «Союзе»

Заключение Роскосмоса, что отверстие в «Союзе МС-09» не является результатом производственного дефекта, не подразумевает наличие злого умысла в том, что оно появилось, говорится в заявлении Национального космического агентства США NASA.

«Рогозин заявил, что дыра не является производственным дефектом. Этот вывод не обязательно означает, что отверстие было создано намеренно или со злым умыслом», - сказано в сообщении.

Кроме того, в NASA отметили, что американское Национальное космическое агентство совместно с российской госкорпорацией расследуют инцидент для того, чтобы определить причину возникновения отверстия в обшивке пристыковавшегося к МКС космическом корабле.

Как пишет РИА Новости, в ноябре экипаж МКС выйдет в космос для сбора дополнительных данных. А перед этим руководитель NASA Джим Брайденстайн прибудет на космодром Байконур, чтобы присутствовать при запуске новой миссии, и также для встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

Ранее глава госкорпорации заявил, что Роскосмос испытывает некоторые проблемы во взаимодействии с американским космическим агентством, появившимися под влиянием кругов, которые диктуют условия NASA.

Напомним, на МКС 30 августа было зафиксировано падение давления. Затем было установлено, что давление начало падать из-за утечки в «Союзе», который пристыковался к станции. Воздух выходил из отверстия диаметром 2 мм в бытовом отсеке корабля.