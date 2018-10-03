США полностью остановили поставки нефти в Китай
Соединенные Штаты полностью остановили поставки нефти в Китайскую Народную Республику.
Об этом на саммите в Гонконге сказал Се Чуньлиня, президент судоходной компании China Merchants Energy Shipping (CMES), которая занимается морскими перевозками нефти, железной руды, сжиженного газа и угля.
По его словам, до начала торговой войны между странами перевозки «черного золота» были очень интенсивными, а сейчас прекращены, сообщает Reuters.
Вашингтон начал поставлять нефть в Поднебесную в 2016 году. Экспорт американского сырья в КНР за прошлый год превысил совокупный объем поставок в Британию и Нидерланды, однако для Китая поставки горючей жидкости из США не превышают 3%.
Торговая война между США и Китаем началась в июле после того, как Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 товаров из КНР. Пекин ответил на действия Соединенных Штатов зеркальными мерами.