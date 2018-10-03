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Хабенский получил премию ТЭФИ за сериал «Троцкий»

Вадим Синицын
22:48 03.10.2018
«Троцкий» был создан к столетию Октябрьской революции. Он стал одним из самых популярных сериалов на российском телевидении и заслужил высокие оценки на зарубежных фестивалях.
Хабенский получил премию ТЭФИ за сериал «Троцкий»
Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

Создатели российского сериала «Троцкий» получили премию ТЭФИ за свою работу в номинации «Режиссер телевизионного фильмa/сериала». Статуэтку забрали режиссеры Константин Статский и Александр Котт.

Лучшим актером признан Константин Хабенский. Именно он исполнил роль Льва Троцкого в этом проекте. По словам актера, ему просто повезло выиграть премию ТЭФИ в этом году, поскольку в номинации было достаточно сильных мастеров жанра.

«Мне просто больше повезло. Спасибо огромное всем тем, кто голосовал, спасибо всем тем, кто вложил фантазию, талант, время своей жизни для того, чтобы эта работа состоялась и была такой, какая она вышла на экраны. Спасибо зрителю за то, что не переключил», - цитирует ТАСС актера.

Сериал «Троцкий» был создан к столетию Октябрьской революции. Эта 8-серийная работа стала одним из самых популярных шоу на российском телевидении и заслужили высокие оценки на зарубежных фестивалях. Помимо Хабенкского, в сериале сыграли Евгений Стычный, Сергей Гармаш, Михаил Пореченков, Ольга Сутулова и другие именитые российские актеры.

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