Австрийская OMV подключится к разработке Уренгойского месторождения «Газпрома»

Российский газовый холдинг «Газпром» и австрийский концерн OMV подписали соглашение, согласно которому австрийская компания подключится к разработке Уренгойского месторождения.

Документ с российской стороны подписал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, а с австрийской - председатель правления OMV Райнер Зеле. Подписание соглашение проходило в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.

По итогам встречи российский лидер отметил, что Москва приветствует позицию Вены, поддерживающую реализацию проекта «Северный поток – 2». Его австрийский коллега подчеркнул, что сотрудничество двух стран создает условия энергетической безопасности не только для его страны, но и для всей Европы.

Глава РФ также напомнил, что по итогам переговоров в Вене, которые проходили летом 2018 года, «Газпром» и OMV продлили долгосрочные контракты до 2040 года.