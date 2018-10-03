Провинцию Алеппо в Сирии атаковали с территории округа Африн

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий в Сирии, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.

В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Акч-Баэр, Икко (пять раз), Раша, Бариша провинции Латакия, района Маканис-Эд-Дувайри (дважды) города Алеппо.

«Также зафиксирован обстрел северной окраины населенного пункта Телль-Рифъат провинции Алеппо со стороны позиций Свободной сирийской армии на подконтрольной протурецким формированиям территории округа Африн», - заявил Савченко.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Суэмра провинции Эс-Сувейда.

В ходе акции выдано 300 продовольственных наборов общим весом 1,29 тонны.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1950 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3046,21 тонн», - подчеркнул начальник российского Центра по примирению враждующих сторон.

В районе Карим Джазмати города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой организована раздача нуждающимся жителям одной тонны свежего хлеба.

«В районах Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Ходер, Эс-Сахур города Алеппо оказана адресная благотворительная помощь 15 семьям погибших военнослужащих САР, в ходе которой выдано 15 продовольственных и гигиенических наборов», - добавил генерал-лейтенант.

В детском саду «Хани» в населенном пункте Шамия провинции Латакия проведена благотворительная акция, в ходе которой выдано 60 наборов для рисования.

В населенном пункте Джисрин (Восточная Гута, провинция Дамаск) в рамках благотворительной акции учащимся местной школы выдано 500 детских рюкзаков с школьными принадлежностями.