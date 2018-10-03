МЧС: все люди на борту рухнувшего под Костромой вертолета погибли

Три человека, находящиеся на борту пропавшего в Костромской области вертолета, погибли в результате крушения. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

«В 21.20 на место происшествия прибыли подразделения Солигаличского пожароспасательного гарнизона Костромской области и полиция. По сообщению поисковой группы, на борту находились три человека. Все они погибли», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС по области Светлана Дергунова.

В данный момент на месте работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа Ярославского следственного отдела на транспорте Северо-западного СУ на транспорте СК РФ. Им предстоит провести мероприятия, чтобы установить принадлежность вертолета и выяснить личности погибших граждан.

Информация о падении вертолета неподалеку от деревни Вонышево поступила от местных жителей. Спасательная операция была затруднена условиями местности, так как машина рухнула в глухом лесу.