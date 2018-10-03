Noize MC назвал «фарсом» проверку СК его песни «Чайлдфри»

Рэпер Noize MC (настоящее имя музыканта - Иван Алексеев) прокомментировал проверку Следственным комитетом России его песни «Чайлдфри».

Хип-хоп исполнитель назвал данную историю «полнейшим фарсом». В тоже время он отметил, что «в эру сроков за репосты» ничему не стоит удивляться.

«Убийцы на свободе, на улицах беспредел, в умах разруха – на ерунду отвлекаться некогда: время четко расставить приоритеты и заняться самым главным», написал рэпер в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Российской Федерации проверит песню «Чайлдфри» Noize MC и Монеточки (Елизавета Гырдымова) после того, как московский адвокат Сергей Афанасьев подал в столичное МВД жалобу на музыкантов. По мнению юриста, песня содержит строки, которые якобы могут подтолкнуть подростков к совершению суицида.

Клип хип-хоп исполнителя Noize MC и певицы Монеточки «Чайлдфри» вышел 1 июня 2017 года и набрал на YouTube более пяти с половиной миллионов просмотров. Исполнители отвергли все претензии и заявили, что эта композиция является сатирой.