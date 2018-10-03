Будь я из СБУ, сам бы за него взялся – комбат Пашинина рассказал о его «службе» в Донбассе

Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий на стороне украинских силовиков в Донбассе, не обладает какими-то выдающимися бойцовскими характеристиками и в реальности был не передовой всего два месяца. Об этом рассказал командир его батальона Андрей Гергерт.

По словам Гергерта, ему сложно оценивать российского актера как бойца, поскольку тот не совершил ничего выдающегося в боевом плане. Пашинин куда более полезен как «информационная единица» в контексте «борьбы с Россией», заявил комбат. В этом качестве он работает уже около года.

Вместе с тем Гергерт не находит ничего плохого в проверках, которым СБУ подвергла бойца его батальона. Комбат с одобрением высказался о действиях украинской спецслужбы и заявил, что сам бы основательно проверил Пашинина, если бы имел отношение к Службе безопасности Украины.

«Заявления, которые он там делает, что все в Украине гиблое, что украинцы - это недочеловеки… или как он там говорил. Был бы я СБУшником, я бы сам за него взялся… Он по очень скользкому льду ходит», - рассказал украинский силовик в интервью «Обозревателю».

Ранее стало известно, что СБУ инициировало проверки российского актера Пашинина, который уже около года «воюет» в Донбассе на стороне Украины. В ответ актер назвал представителей спецслужбы мерзавцами, публично заявил о слежке и пригрозил самоубийством.