«Северный поток - 2» и ситуация в Сирии: Путин и Курц провели переговоры

Президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в Санкт-Петербурге. По итогам встречи российский лидер отметил, что Москва приветствует позицию Австрии, поддерживающую реализацию проекта «Северный поток – 2».

В свою очередь Курц подчеркунул, что энергетическое сотрудничество Москвы и Вены создает условия энергетической безопасности не только для Австрии, но и для всей Европы.

«У нас 50 лет поставок газа из России – мы отпраздновали юбилей в этом году. Если оглянуться назад, мы увидим, что эти поставки всегда были стабильными, даже в самые сложные политические времена», - добавил канцлер Австрии.

Главы государств также обсудили ситуацию в Сирии. В частности, Путин рассказал, что Вена готова подключиться к гуманитарной поддержке САР, а Курц выразил надежду, что в ближайшее время с территории Республики удастся вывести все иностранные войска, в том числе иранские.

Российский лидер, в свою очередь, заявил, что надеется, что Европа не будет политизировать вопрос оказания помощи Сирии и «делить» население этой страны.

По словам Путина, переговоры с канцлером Австрии прошли в деловой и конструктивной атмосфере.

«Интенсивные контакты на высшем политическом уровне, безусловно, создают необходимую атмосферу, нужную атмосферу, деловую для всестороннего развития межгосударственных связей», - отметил Путин.

Также по итогам переговоров лидеров России и Австрии Газпром и OMV подписали соглашение о продаже активов, по которому австрийская компания подключится к разаработке Уренгойского нефтеконденсатного месторождения. Подписи под документами поставили главы компаний Алексей Миллер и Райнер Зеле.