Кран рухнул на дорогу под Нижним Новгородом

Строительный кран рухнул на проезжую часть в Нижнем Новгороде неподалеку от торгового центра «Мега». Судя по фотографиям очевидцев событий, кран блокировал проезжую часть.

Как сообщает местное издание «В городе N», кран рухнул на дороге в сторону деревни Бешенцево. Из-за происшествия образовалась значительная пробка.

Тем не менее, информации об инциденте в соответствующие службы не поступало. В пресс-службе ГИБДД по региону рассказали, что в дежурную часть о происшествии не сообщалось. В ГУ МЧС по Нижегородской области ситуация сложилась аналогичным образом.

Согласно предположению собеседника издания, информация не дошла до служб из-за того, что участники происшествия справились с проблемой самостоятельно. Данных о пострадавших в результате инцидента нет.