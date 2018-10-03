США разорвали договор о дружбе с Ираном

В среду, 3 октября, глава Госдепартамента Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что Вашингтон расторгает договор о дружбе с Ираном, который был подписан в 1955 году.

По словам Госсекретаря Исламская Республика злоупотребляет Международным судом (МУС) ООН в политических и пропагандистских целях, а денонсировать договор о дружбе с Ираном надо было еще 39 лет назад.

Международный суд ООН частично удовлетворил иск Тегерана к Вашингтону о возобновлении санкций США по отношению к Тегерану. В частности, суд потребовал от Вашингтона приостановить действие некоторых санкций в отношении Тегерана, сообщает CBS News. Иранская сторона утверждает, что американцы нарушают договор.

Помпео в свою очередь раскритиковал озвученное постановление МУС, в соответствии с которым Вашингтону следует отменить часть ограничительных мер против Исламской республики.

Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция подписали в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласно которому Тегеран прекращает ядерную программу в обмен на отмену санкций. В мае 2018 года американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки и пообещал вернуть ограничительные меры против Ирана. После этого в июле Исламская республика пожаловался на введение повторных санкций в Международный суд ООН.