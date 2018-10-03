Полярники показали, что произойдет с лапшой на 60-градусном морозе

Сотрудники франко-итальянской антарктической станции «Конкордия» показали, что происходит с вареной лапшой на 60-градусном морозе.

На снимке, опубликованном в социальной сети Facebook Европейского космического агентства (ESA), видно, что один из полярников держит в руке тарелку с макаронами. На открытом воздухе температура настолько низкая, что макароны, намотанные на вилку, застыли в вертикальном положении. При этом вилку никто не придерживает.

Авторы поста в шутку поинтересовались у подписчиков, хотел бы кто-нибудь из них попробовать замороженную лапшу на обед. Работники «Конкордии» посоветовали не оставлять еду на морозе в Антарктиде, иначе она может быстро остыть.

В Европейском космическом агентстве отправляют сотрудников в такие условия, чтобы изучать последствия длительной изоляции на психику человека. Это делается для подготовки к полетам на борту Международной космической станции.