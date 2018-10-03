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Вертолет с людьми на борту рухнул в глухом лесу под Костромой

Вадим Синицын
20:35 03.10.2018
На борту машины предположительно находятся три человека. К месту возможного падения продвигаются спасатели, однако операцию осложняет бездорожье и глухой лес.
Фото: МЧС РФ

Возле деревни Вонышево в Костромской области предположительно рухнул вертолет. Представители пресс-службы ГУ МЧС по региону подтвердили «Звезде», что информация о падении получена от местных жителей и в данный момент идет поисковая операция.

«В настоящее время на место предполагаемого происшествия выехали подразделения Солигаличского пожароспасательного гарнизона Костромской области. Информация уточняется. До места предполагаемого происшествия сорок километров по бездорожью и лесу», - рассказала глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Светлана Дергунова.

В МЧС также уточнили, что на текущий момент спасательные команды еще не прибыли на место, в связи с чем ведомство не владеет точной информацией о случившемся. Тем не менее, ситуация взята на личный контроль главой ГУ МЧС по Костромской области.

По предварительным данным, на борту машины находились три человека. Вертолет разбился неподалеку от охотничьей заимки. Данная местность представляет собой глухой лес, что затрудняет работу спасателей.

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