КНДР и Южная Корея проводят разминирование в демилитаризованной зоне: видео

Военные Северной и Южной Корей впервые в истории приступили к совместному разминированию участка демилитаризованной зоны на границе двух стран. Ширина протянувшейся с запада на восток полосы земли составляет четыре километра.

В районе, где в ходе Корейской войны 1950 - 1953 годов шли интенсивные бои, находятся тысячи мин. «Звезда» публикует кадры с места работ саперов. После деактивации взрывных устройств здесь начнется поиск останков около 500 военнослужащих, погибших в коде вооруженного конфликта. Разминирование демилитаризованной зоны займет около 20 дней.

Договоренность убрать взрывные устройства из демилитаризованной зоны была заключена во время межкорейского саммита, который прошел с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. В ходе него стороны договорились прекратить «все враждебные действия друг против друга» и устранить «опасность войны».

В частности, Северная Корея согласилась на демонтаж ракетного испытательного полигона в Тончхании под руководством международных наблюдателей, а лидер КНДР пообещал в ближайшее время посетить Сеул. Кроме того, в рамках достигнутого сторонами соглашения предусматривается строительство железных и автомобильных дорог между странами уже к концу текущего года.