Суд арестовал обвиняемого в педофилии актера из «Глухаря»

Кунцевский суд в Москве вынес постановление об аресте актера Михаила Фатеева. Подозреваемый в совращении подростка мужчина будет содержаться под стражей до 30 ноября.

Фатеев арестован согласно ходатайству следствия. Мужчина обвиняется в совращении несовершеннолетнего подростка, что преследуется статьями УК РФ «Развратные действия» и «Распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации».

Ранее стало известно, что актер вел переписку с 14-летним мальчиком. Она носила интимный характер. Актер предлагал юноше встретиться, чтобы продолжить общение вживую, а также пересылал ему порнографические изображения.

Фатеев является известным актером. Он снимался в сериалах «Глухарь» и «Марш Турецкого», а также исполнил множество ролей в театре Романа Виктюка.