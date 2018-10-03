Опубликованы кадры «атаки» корабля КНР на эсминец США

Опубликованы аэрофотографические снимки, на которых показано опасное сближение американского эсминца и военного корабля КНР, случившееся в Южно-Китайском море. Фотографии были сделаны с помощью оборудования ВМС США.

Как сообщает CNN со ссылкой на представителей американского флота, китайский боевой корабль проплыл от американского эсминца всего в сорока одном метре. Для навигации машин такого уровня это расстояние считается крайне опасным.

Поведение китайских военных моряков стало реакцией на действия американцев, которые последние называют «операцией по свободе навигации». Ракетный эсминец USS Decatur без разрешения китайского правительства вошел в воды, прилегающие к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море.

После этого к эсминцу отправился эскадренный миноносец Luyang. Китайские моряки сообщили коллегам из США о невозможности их пребывания в указанной точке и попросили удалиться. В качестве подтверждения своей позиции корабль ВМС Китая произвел маневр, заставивший американский эсминец уклониться.