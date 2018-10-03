Путин разрешил направлять изъятые у коррупционеров средства в ПФР

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов по реформе пенсионного законодательства. В частности, российский лидер одобрил закон, согласно которому средства, изъятые в рамках дел о коррупции, будут перенаправляться в бюджет пенсионного фонда (ПФР).

Туда будут направляться не только деньги, полученные в рамках совершения таких правонарушений, но и средства от реализации конфискованного имущества. После подписания главой государства, закон вступит в силу с января следующего года. Указанные денежные средства будут направляться на выплату страховых пенсий, а также решения тех задач, которые стоят перед ПФР в свете предстоящих изменений пенсионного законодательства.

Напомним, Путин подписал закон о новой пенсионной системе, принятый большинством депутатов Госдумы 27 сентября и одобренный Советом Федерации 3 октября. Закон предполагает поэтапное повышение выхода на пенсию для мужчин до 65 лет и для женщин до 60 лет. Ранее мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55 лет.

Кроме того, за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста работодателям грозит уголовное наказание. Новый закон также будет регулировать случаи неправомерного увольнения работников, находящихся в указанном возрасте.