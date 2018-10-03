Путин подписал закон о наказании за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста

Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся пенсионного законодательства. Этот акт предполагает уголовное наказание за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста, он также будет регулировать случаи неправомерного увольнения работников, находящихся в указанном возрасте.

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» был принят Государственной думой 27 сентября текущего года. После этого 3 октября документ был одобрен Советом Федерации.

Президент подписал и другие законы, так или иначе связанные с пенсионным законодательством. Теперь конфискованные у коррупционеров средства можно будет направлять в бюджет Пенсионного фонда России. Туда же будет направлено имущество, конфискованное в ходе расследования коррупционных правонарушений.

Кроме того, Путин подписал закон «О ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения». Она предполагает определенный коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией. Этот показатель должен достигнуть сорока процентов. Предполагается, что законы вступят в силу первого января 2019 года.