Путин принял отставку Полтавченко

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Временно исполняющим обязанности градоначальника президент назначил полпреда в Северо-западном федеральном округе Александра Беглова.

Владимир Путин также озвучил для Полтавченко предложение относительно новой должности. Уже бывший губернатор Петербурга может занять кресло председателя совета директоров Объединенной судостроительной компании.

Это не первая кадровая перестановка среди глав регионов, произошедшая за последние дни. Ранее Владимир Путин назначил врио губернаторов Липецкой и Курганской областей, а также Хакасии. Назначенные чиновники будут управлять указанными регионами вплоть до вступления в должность лиц, избранных гражданами на выборах.