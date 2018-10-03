Путин подписал закон о новой пенсионной системе

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об изменении пенсионного законодательства, принятый Госдумой на прошлой неделе и одобренный Совфедом 3 октября.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о поэтапном повышении выхода возраста на пенсию для мужчин до 65 лет (в настоящее время 60 лет) и для женщин до 60 лет (сейчас 55 лет).

До этого закон был принят большинством депутатов Государственной думы 27 сентября в третьем, окончательном чтении. Первое чтение документ прошел еще летом. Во втором чтении его приняли 26 сентября.

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» содержит норму о досрочном выходе на пенсию для многодетных матерей, повышение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста, введение ответственности работодателей за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.

Также одобрен главой государства закон, который разрешает направлять конфискованные у коррупционеров средства в бюджет Пенсионного фонда России.