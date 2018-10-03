Путин предложил Полтавченко другую должность

Президент России Владимир Путин предложил губернатору Санкт-Петербургу Георгию Полтавченко перейти на другую должность. Место временно исполняющего обязанности главы Петербурга до следующих выборов президент предложил полномочному представителю президента РФ в Северо-западном федеральном округе Александру Беглову.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский лидер озвучил эти предложения в ходе встречи с чиновниками. Вместо должности губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко может занять место председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации.

Ранее Владимир Путин назначил врио глав нескольких других регионов. Кадровые перестановки коснулись Курганской и Липецкой областей, а также Хакасии.