Популярные курорты в Италии завалило снегом: видео

Обитатели нескольких популярных итальянских курортов встретились с необычным для средиземноморской местности явлением. Пьемонт, Лигурию и Аматриче буквально занесло снегом.

Видео и фото выкладывают в Сети изумленные туристы и местные жители. Судя по записям, снег выпал так неожиданно, что буквально замел пляжные лежаки, на которых еще недавно загорали под солнцем отдыхающие.

Из-за высокого количества осадков движение по улицам итальянских курортных городов затруднено. Трудности испытывают как автовладельцы, так и пешеходы.

Ранее стало известно, что до конца текущей недели в Москве ожидается дождливая погода. К четвергу погода несколько ухудшится. Наиболее сильные дожди ожидаются в четверг. Циклон пройдет от Пскова через Вологду и пойдет далее на восток. При этом несколько понизится ночная температура, она будет составлять от 0 градусов до +5.