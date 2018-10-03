Россельхознадзор потребовал остановить работу «Петелинской птицефабрики»

Россельхознадзор обратился в суд с требованием приостановить выпуск продукции «Петелинской птицефабрики», входящей в состав группы «Черкизово» из-за выявленных нарушений. Предприятие выпускает мясные продукты под брендом «Петелинка».

В пресс-службе ведомства утверждают, что в ходе проверок в одном из московских супермаркетов, в продукции птицеводческой фабрики повторно выявили сальмонеллу и листерии, а также антибиотики.

Работу предприятия могут приостановить на 90 суток, либо компанию оштрафуют, говорится в пресс-релизе. Размер штрафа может составить от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее птицефабрика уже была оштрафована за аналогичное нарушение на 300 тысяч рублей.